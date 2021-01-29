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29.01.2021 - 17:09 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Gökçe Kırgız'ın nikah tarihi belli oldu

Sevgilisi Yılmaz Taner ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı Gökçe Kırgız, nikah tarihini açıkladı.

Gökçe Kırgız'ın nikah tarihi belli oldu
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Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülenen Gökçe Kırgız, 5 Şubat'ta nikah masasına oturacağını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Tüm hazırlıklar tamamlandı. 5 Şubat'ta Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikahımız var. Nikahtan birkaç gün önce de ufak bir kına gecemiz olacak. Kına gecesinde kendime yakın gördüğüm birkaç ünlü ismi davet ettim" dedi. 

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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