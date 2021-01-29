29.01.2021 - 17:09 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Gökçe Kırgız'ın nikah tarihi belli oldu
Sevgilisi Yılmaz Taner ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı Gökçe Kırgız, nikah tarihini açıkladı.
Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülenen Gökçe Kırgız, 5 Şubat'ta nikah masasına oturacağını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Tüm hazırlıklar tamamlandı. 5 Şubat'ta Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikahımız var. Nikahtan birkaç gün önce de ufak bir kına gecemiz olacak. Kına gecesinde kendime yakın gördüğüm birkaç ünlü ismi davet ettim" dedi.