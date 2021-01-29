Gökçe Kırgız'ın nikah tarihi belli oldu

Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülenen Gökçe Kırgız, 5 Şubat'ta nikah masasına oturacağını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Tüm hazırlıklar tamamlandı. 5 Şubat'ta Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikahımız var. Nikahtan birkaç gün önce de ufak bir kına gecemiz olacak. Kına gecesinde kendime yakın gördüğüm birkaç ünlü ismi davet ettim" dedi.