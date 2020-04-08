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08.04.2020 - 15:14 |

Gökçe mutfağında şarkı söyledi

Gökçe, kısa süre önce İstanbul'daki evini kapattı, ani bir kararla Marmaris'e geçti. Eşinin yanına giden şarkıcı, hayatında ilk defa iki kedisi ve bir köpeği ile uzun mesafe yolculuğu yaptı.

Gökçe mutfağında şarkı söyledi

Marmaris'teki evinde sokağa çıkmadan, dikkatli ve hijyen kurallarına uyarak yaşayan Gökçe, müzikal üretimlerine burada da ara vermeden devam ediyor.

Karantina günlerini burada geçirmeye başlayan şarkıcı, geçtiğimiz gün evinin mutfağında kek yapıp bulaşık yıkarken, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Gitarist arkadaşı Matilda Mati'nin eşlik ettiği Gökçe, 'Her Şey Bitmedi Bitemez' şarkısını söyleyerek, dakikalar içinde onbinlerce kişiye ulaştı.

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    Cadde Yazarları

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