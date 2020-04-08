Gökçe mutfağında şarkı söyledi

Marmaris'teki evinde sokağa çıkmadan, dikkatli ve hijyen kurallarına uyarak yaşayan Gökçe, müzikal üretimlerine burada da ara vermeden devam ediyor.

Karantina günlerini burada geçirmeye başlayan şarkıcı, geçtiğimiz gün evinin mutfağında kek yapıp bulaşık yıkarken, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Gitarist arkadaşı Matilda Mati'nin eşlik ettiği Gökçe, 'Her Şey Bitmedi Bitemez' şarkısını söyleyerek, dakikalar içinde onbinlerce kişiye ulaştı.