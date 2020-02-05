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05.02.2020 - 07:57 |

Gökçe Özyol'a büyük şok! 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı

Oyuncu Gökçe Özyol, Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak oyuncunun geçmişte de eşini darp ettiği ortaya çıkınca mahkeme, Özyol'un eski cezasını da çekmesine karar verdi.

Gökçe Özyol'a büyük şok! 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı

Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol, 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

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    Cadde Yazarları

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