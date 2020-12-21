21.12.2020 - 15:11 |
Gökçen Aşık sporu abartınca sakatlandı
Murat Aşık’ın eşi Gökçen Aşık, spor tutkunlarından; at biniyor, pilates yapıyor, ağırlık çalışıyor. Doğuştan bir omuru fazla olan Aşık, geçtiğimiz gün sporu abartınca sakatlık geçirdi.
Posta'nın haberine göre; fazla spor nedeniyle sakatlanan Gökçen Aşık'ın disklerinde kayma meydana geldi.
Doktorunun 10 dakikadan fazla yürümesini bile yasakladığı Gökçen, bir süre fizik tedavi görecek ve dinlenecek.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.