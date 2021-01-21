Gökhan Alkan kimdir, nereli? Gökhan Alkan kaç yaşında, sevgilisi kim?

Son olarak Yasak Elma dizisi ile ekranlara gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliği bölümünden mezun oldu. Oyunculuk eğitimi ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda görev aldı. İşte, Gökhan Alkan hayatı, sevgilisi ve daha fazlası...

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve ardından bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" dizisinde Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek en iyi dizi çifti ödülünün sahibi oldu.

Başarılı oyuncu Gökhan Alkan bir süredir Yasak Elma'da birlikte rol aldığı Nesrin Cevadzade ile birliktelik yaşıyor. Oyuncu 1,88 boyunda ve 85 kilodur.