29.07.2020 - 14:46 |
Gökhan Alkan'ın Güney Kore gezisine pandemi engeli
2016 yılında APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nü alan Gökhan Alkan'a, Güney Kore’den gelen davet pandemi engeline takıldı.
Aldığı ödül sonrası Güney Kore’de ciddi bir hayran kitlesi edinen Gökhan Alkan, gelen davet üzerine Eylül 2020'de planlanan Güney Kore gezisini corona virüs salgını sebebiyle 2021 yılına erteledi.
Yakışıklı oyuncu, Güney Kore’de TV programınlarına konuk olacak ve yapım şirketlerine ziyarette bulunacak.