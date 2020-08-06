Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci itirafı: Ona bir şey olursa kendimi öldürürüm

Eşi Selin Ciğer’den habersiz olarak programa katıldığını söyleyen Gökhan Çıra, herkesin kafasına takılan konulara açıklık getirdi. Eşine olan sevgisini ve aşkını her fırsatta dile getiren Gökhan Çıra “Söz konusu karım olduğunda gözüm kara” ifadelerini kullandı.

Çocuk sahibi olmak istediklerini belirten ünlü çifti, sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Bu arzularını Ertem Şener’in programında da yenileyen Gökhan Çıra, ikiz bebek sahibi olmak istediklerini, isimlerini 'Yiğit' ve 'Saadet' koyacaklarını belirtti.

"ÇOCUĞUNUZ SELİN GİBİ BİR HAYATI TERCİH EDERSE?"

Ertem Şener’in “Çocuğunuz Selin gibi bir hayat tercih ederse ona da 'evet' der misin?” sorusuna Gökhan Çıra, "Ben ona karışmam. Çünkü eşim böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin’e sormam gerekir. Selin’in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum” dedi.

"YA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM YA DA DELİRİRİM"

Evde aile reisinin kendisi olduğunu söyleyen Gökhan Çıra, birbirlerine söz verdiklerini belirtti. Gökhan Çıra’nın eşine olan sevgisi karşısında Ertem Şener, “Ona bir şey olsa ne yaparsın?” sorusunu yöneltti. Gökhan Çıra, “Çok büyük konuşmayayım ama ya kendimi öldürürüm ya da deliririm. Biz kavga ettiğimizde Selin evden gittiğinde bile kafayı yiyorum” şeklinde konuştu.