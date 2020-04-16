16.04.2020 - 13:18 |
Gökhan Özdemir kimdir? Survivor Panaroma sunucuları kimlerdir? Survivor Panaroma yorumcusu Gökhan ne iş yapıyor?
Survivor izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Survivor'a dair her şey TV8'de yayınlanan Survivor Panaroma programında konuşuluyor. Gökhan Özdemir, Survivor Panaroma sunucuları arasında yer alıyor. Peki Gökhan Özdemir kimdir,Survivor Panaroma yorumcuları kimlerdir?
Survivor Panaroma yorumcusu Gökhan Özdemir kimdir? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Survivor'da yaşanan olaylar ve oyunlar Survivor Panaroma masasında konuşuluyor. Yorumcular, olaylarla ilgili yorumlarını açıklıyorlar. Peki Survivor Panaroma yorumcuları kimler?
GÖKHAN ÖZDEMİR KİMDİR?
Gökhan Özdemir, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma yorumcuları arasında yer alıyor. Gökhan Özdemir, geçtiğimiz yıllarda ise Var Mısın, Yok Musun? yarışmasında yer aldı.
SURVİVOR YORUMCULARI VE SUNUCULARI KİMLERDİR?
Survivor Panaroma programında yer alan isimler, Hakan Hatipoğlu, Bora Edin, Damla Can, İhsan Tarkan, Gökhan Özdemir ve Melisa Emirbayer'dir.