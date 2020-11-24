Gökhan Özen'den takipçilerine çağrı

Gökhan Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, "29 Kasım yaklaşıyor. Bu yıl sizlerin de desteklerinizle doğum günüm, kanser hastası çocuklara yaşama dönüş için umut olsun istedim. Kansersiz Yaşam için kampanyamı açtım ve doğum günümü bağışladım. Bir çocuğu güldürüp, mutlu etmekten daha güzel ne olabilir ki hayatta. Heyecanla desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler" ifadelerini kullandı.