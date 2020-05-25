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25.05.2020 - 08:04 |

Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz aralık ayında babalık duygusunu tadan Gökhan Tepe, oğlu Denizhan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
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Üç yıl önce Aylin Özer ile nikah masasına oturan şarkıcı Gökhan Tepe, 6 ay önce baba oldu. Denizhan adında bir oğlu olan şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştı.

Dün sosyal medya hesabından herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tepe, mutlu aile pozuna "Mutlu bayramlar dileriz" notunu düştü.

Minik Denizhan'ın yüzünü gören herkes ise fotoğrafa maşallah yorumu yaptı.

Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

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    Cadde Yazarları

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