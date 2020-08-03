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03.08.2020 - 09:25 |

Gökhan Töre'den eşine 2.5 milyonluk cip

Futbolcu Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre’ye cip hediye etti.

Gökhan Töre'den eşine 2.5 milyonluk cip
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Malatyaspor’da forma giyen Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.

4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Hürriyet'in haberine göre; Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.

Gökhan Töreden eşine 2.5 milyonluk cip

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