Gökhan Türkmen: İdolüm Barış Manço

Gökhan Türkmen, 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden Barış Manço hakkında, "1983 doğumluyum. İlk Barış Manço'nun 'Ayı' şarkısını hatırlıyorum. Gitarımı aldığımda ilk çaldığım şarkı da 'Dağlar Dağlar'dı. Manço'nun entelektüel hayatı, kültürü beni çekiyor. O çok donanımlı bir adamdı. İdolümdür kendisi" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "Dünyada pop müziğin bir formu var, bizde öyle değil; arabesk de pop olabiliyor, rap de. Pop müziğin bizde bir karakteri yok" şeklinde konuştu.