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01.02.2021 - 11:13 |

Gökhan Türkmen: İdolüm Barış Manço

Şarkıcı Gökhan Türkmen, vefatının 22'nci yılında sevgi ve özlemle anılan usta sanatçı Barış Manço'ya övgüler yağdırdı.

Gökhan Türkmen: İdolüm Barış Manço
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Gökhan Türkmen, 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden Barış Manço hakkında, "1983 doğumluyum. İlk Barış Manço'nun 'Ayı' şarkısını hatırlıyorum. Gitarımı aldığımda ilk çaldığım şarkı da 'Dağlar Dağlar'dı. Manço'nun entelektüel hayatı, kültürü beni çekiyor. O çok donanımlı bir adamdı. İdolümdür kendisi" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "Dünyada pop müziğin bir formu var, bizde öyle değil; arabesk de pop olabiliyor, rap de. Pop müziğin bizde bir karakteri yok" şeklinde konuştu.

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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