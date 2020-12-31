Göksel kimdir, Göksel kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Göksel biyografisi...

Sanat dünyasında 90'lı yıllarda yıldızı parlayan şarkıcı Göksel, İstanbul'da doğdu ve eğitimini de burada tamamladı. Felsefe okuyan başarılı sanatçı, ilk albümünü 1997 yılında piyasaya çıkardı. ''Göksel evli mi?'' sorusu da araştırılan diğer konulardan. Özellikle 'Depresyondayım' parçası büyük ses getirdi. Göksel aslen nereli?

GÖKSEL KİMDİR?

Göksel Demirpençe 25 Kasım 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümündeki eğitimini devam ettirirken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başladı. 2002-2007 yılları arası Alper Erinç ile evli kaldı.

1992 yılından itibaren birçok orkestrada solistlik yapan sanatçı,1995 yılında ünlü müzisyen Onno Tunç'la tanıştı ve birlikte müzik kariyerinde ilk albümünü yayınladı. Ve yine aynı yıl Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev aldı.

İlk albümü Yollar 1997 yılında yayınlandı. Albüm ağırlıklı olarak sanatçının kendi bestelerinden oluşuyordu. Kendi şarkıları dışında söz ve müzikleri Sezen Aksu ve Onno Tunç'a ait "Kurşuni Renkler" ve "Yakışıklı" adlı iki şarkıyı yorumladı. İkinci albümü Körebe Ekim 2001'de piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan "Depresyondayım" şarkısı geniş kitleler tarafından çok sevildi. Körebe albümü aynı zamanda Göksel ve Alper Erinç'in müzikal birlikteliklerinin başlangıcı oldu.

Göksel, Alper Erinç prodüktörlüğünde 2003 yılında Söz Ver, 2005 yılında Arka Bahçem ve 2007 yılında çıkış şarkısı olarak "Yarabbi Şükür" seçilen Ay'da Yürüdüm albümüyle müzikseverlerle buluştu, 2009 Mayıs ayında yayınlanan Mektubumu Buldun mu? ve 2010 yılında Hayat Rüya Gibi albümleri ile 70'li yılların şarkılarını yeniden seslendirdi. Yine 2012 yılında Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde Bende Bi' Aşk Var isimli albümü çıkaran Göksel, büyük beğeni topladı. Bende Bi' Aşk Var son yılların en iyi albümü olarak nitelendirildi.

Göksel, dijital platformda yılın en çok indirilen şarkısı "Acıyor" ile Altın Kelebek, Avrupa Gazeteciler Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ödüllerine layık görüldü. Göksel üçüncü video klibi "Yalnız Kuş"'u 2012 Kasım ayında yayınladı. 2013 Türkiye Video Müzik Ödüllerin'de "En iyi kadın şarkıcı" ödülünü almıştır. 5 Ocak 2015 günü Göksel'in dokuzuncu stüdyo albümü Sen Orda Yoksunu Avrupa Müzik etiketiyle dijitalde yayımladı. Şarkı sözlerinin yer aldığı albüm kitapçığını, Göksel kendi el yazısıyla yazdı. Toplam on bir şarkının yer aldığı albümdeki tüm şarkıların söz-müziği Göksel'e ait. Albümün son şarkısını ise Göksel ve Mabel Matiz beraber yazdı.