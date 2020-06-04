Göksel: Nur yüzlü bir hanımefendi...

Şarkıcı Göksel, Türkiye'de corona virüs vakasının tespit edildiği ilk gün Ege'deki bir köye yerleşerek, izole bir hayat yaşamaya başladı. Yeni hayatına dair paylaşımlarda bulunan Göksel, çekildiği bir kare sonrası yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladı. 48 yaşındaki Göksel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu anın sonrasında arkamdaki o harika nohut tarlasına girdim. Nur yüzlü bir hanımefendi bana tarlasından nohut, ağacının dallarından kopardığı tazecik erikleri ikram etti. Çok güzeldi. 'Köylü milletin efendisidir.' Burada aklımda hep bu cümle. Doğanın bilgisi ve erdemiyle yaşayan herkese şükran duyuyorum.”