Gol Kralı ne zaman, kaç yılında çekildi? Gol Kralı oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?
Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun başrolünde oynadığı Gol Kralı filminin yönetmenliğini ise Kartal Tibet gerçekleştirdi.Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Gol Kralı bugün televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. Peki Gol Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?
Gol Kralı, bugün televizyonda yayınlanacak filmler arasında yer alıyor. Gol Kralı, Aziz Nesin'in aynı adlı romanından sinemaya aktarıldı. Bugün yayınlanacak filmin kaç yılında çekildiği ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Gol Kralı ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte oyuncuları...
GOL KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Gol Kralı, 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi.
GOL KRALI KONUSU NEDİR?
Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.
GOL KRALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kemal Sunal Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik
Gülnur Akay Hemşire Hacer
Suzan Avcı Meçhure
Reha Yurdakul Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman Hündar Dubara
Gölge Başar İspanyol Aysel
Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel
Mete Sezer Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek Duvar Ahmet