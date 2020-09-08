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08.09.2020 - 09:40 |

Gonca Sağlam, Ebru Şallı’ya yine taş attı

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam, kendisini savcılığa şikayet eden Ebru Şallı’ya Instagram’dan göndermede bulundu. Sağlam, "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde." dedi.

Gonca Sağlam, Ebru Şallı’ya yine taş attı
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Pars'ın acısıyla sarsılan Ebru Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti.

Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti. Şallı, ‘Bunların arkasında Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam var’ iddiasında bulundu.

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"HALA ŞÖHRET OLMA PEŞİNDE"
Bunu duyan Gonca Sağlam, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde."

Gonca Sağlam, Ebru Şallı’ya yine taş attı

 Öte yandan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, mutlu bir evlilik sürüyor.  Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, mutlu bir evlilik sürüyor.

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