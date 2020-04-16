Gonca Vuslateri: Bu haberi almak kalbimi çok acıttı

Oyuncu Gonca Vuslateri, Gökçeada'da satılırken gördüğü, kesilmesine izin vermediği oğlağı sahiplenmişti. 'Hedefim Sensin' filminde de kamera karşısına geçtiği 'Paşa'yı, çekimlerin ardından satılmaması sözünü aldığı besiciye geri vermişti.

O günden beri Paşa adını verdiği keçinin durumunu sürekli takip eden Vuslateri, aldığı üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paşa'nın kaybolduğunu dile getiren Vuslateri, şu ifadeleri kullandı:

"Kesilmesin diye sahiplendiğim, Gökçeada'nın özgür bağ bahçesinde geziyor olduğunu devamlı takip ettiğim, haber aldığım Paşa'm. Kayboldu, günlerdir bulunamıyor. Aramızdaki aşka 'Hedefim Sensin' filminin çekimleri esnasında siz de tanık olmuştunuz. Plüto ve Atike. Şimdi de Paşa. Bir insanı kaybetmek kadar acı verici. Bu zor günlerde bu haberi almak kalbimi çok acıttı. Umarım bu zamanlarda ortaya çıkar, yoksa."