29.05.2020 - 08:37 |
Gonca Vuslateri: Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler
Oyuncu Gonca Vuslateri, Demet Akbağ, Oya Başar ve Sedef İybar ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Corona virüs nedeniyle uzun süredir herkesin kendini eve kapattığı şu günlerde, yavaş yavaş normalleşme sürecine girerken, Gonca Vuslateri’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım ‘Büyük buluşma’ yorumlarına neden oldu.
"EN ÖZEL GÜN SANIRIM"
Demet Akbağ, Oya Başar ve Sedef İybar ile bir araya gelerek bu güzel kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Vuslateri “Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler… Onlar olmasa ben ne yaparım dediğim en özel gün sanırım. Kaç senedir koyun koyuna, dostluk dostluğayız… Bozulmasın” dedi.
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