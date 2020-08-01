Gonca Vuslateri'nin ilk Bodrum konseri

Kurban Bayramı'nın birinci günü Bodrum Tilkici Koyu'nda sahneye çıkan Gonca Vuslateri, "Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Hep birlikte nice bayramlara. Bu akşam beni ilk Bodrum sahnemde yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.

Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Erkan Can'ı sahneye davet eden Vuslateri, usta oyuncunun, Suzan Kardeş albümünde okuduğu 'Küçelere Su Serpmişem' şarkısını birlikte söyledi.

Erkan Can'ın ardından sahneye Olgun Şimşek'i davet eden Vuslateri, birlikte Neşat Ertaş'ı anarak 'Ah Yalan Dünya' şarkısında düet yaptı.

"DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Gonca Vuslateri, programını noktalamadan önce "Dünya genelinde kötü bir süreçten geçiyoruz. Uzun süre birbirimize sarılamadık. Bir sürü vatandaşımız hayatını kaybetti. Artık daha çok dikkat etmeliyiz, hayat bize bu süreçte acı da olsa çok şey öğretti. Lütfen sosyal mesafemize hep dikkat edelim" ifadelerini kullandı.