Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Gönül Dağı 5. son bölüm özeti

Gönül Dağı son bölümde neler yaşandı? Ekrana gelen 5. son bölümde, Dilek artık gitmeye hazırdır ancak Taner bu durumu kabullenmeye niyetli değildir. Dilek'i vazgeçirebilmek için Gönül Dağı'na doğru yola çıkar. Ramazan ise Asuman nedeniyle büyük ikilemde kalır. Sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüne dair detaylar haberimizde.

Gönül Dağı 6. yeni bölümde, her şey tam bitti derken Dilek'in gitmediği kısa sürede duyulur. Bir şekilde karşısına çıkmayı planlayan Taner, Dilek'in hamlesiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda istediği olmuştur. Diğer yanda da arada kalan Ramazan artık kafasını toplamalıdır.

GÖNÜL DAĞI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Dilek için ayrılık vakti gelmiştir. Taner, Dilek’i kasabada tutabilmek için tek başına Gönül Dağı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda Dilek’i kasabada tutmayı başarabilecek midir? Bu arada Veysel kasabada kalmıştır, ancak evine gitmek istememektedir. Bir süre kasabada gizlenip iş bulmaya çalışır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacaktır. Bu arayışın sonunda babasıyla bir kez daha yüzleşecektir.

Ramazan’ın, Asuman’ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Sonunda bir benzinlikte iş bulur. Her şey onun için çok güzel giderken, Asuman karşısına hiç beklenmedik bir zamanda çıkar. Ramazan için aşkıyla gururu arasında bir karar verme zamanı gelmiştir.