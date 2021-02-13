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13.02.2021 - 20:17 |

Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Gönül Dağı dizisi bu akşam 16. bölüm ile ekrana gelecek. Dizinin başrollerinde Berk Atan, ve Gülsim Ali İlhan yer alıyor. Peki Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
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Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi bu akşam 16. bölüm ile ekrana gelecek. Her hafta yayımlanan yeni bölümü ile büyük beğeni toplayan Gönül Dağı dizisinin çekimlerine Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam ediliyor. Peki Gönül Dağı dizisi filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alyor?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan-Taner

Gülsim Ali İlhan-Dilek

Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah

Ege Aydan-Celal Bey

Semih Ertürk-Veysel

Ecem Özkaya-Zahide

Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin

Hazal Çağlar-Asuman

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

 

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