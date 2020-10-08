MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Gönül Dağı'nın yayın tarihi belli oldu
08.10.2020 - 14:09 |

'Gönül Dağı'nın yayın tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Yahya Samancı yaptığı 'Gönül Dağı' dizisi, 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor.

'Gönül Dağı'nın yayın tarihi belli oldu
ABONE OL

Yapımcılığını Köprü Film’in üstlendiği 'Gönül Dağı'; yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıldı.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide; Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

'Gönül Dağı’nın ilk bölümü, 17 Ekim Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.

Çağla Şıkel kız çocuk istiyor! Yumurtasını dondurmuşEmre Altuğ’la evliliğinden iki erkek çocuğu olan manken Çağla Şıkel, kız çocuk sahibi olabilmek için yumurtasını dondurduğunu açıkladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melisa Şenolsun'un telefon trafiği

Melisa Şenolsun'un telefon trafiği

Burak Çelik tarzını konuşturdu

Burak Çelik tarzını konuşturdu

Doya Doya Moda kim elendi 9 Ekim 2020? Doya Doya Moda haftanın finali...

Doya Doya Moda kim elendi 9 Ekim 2020? Doya Doya Moda haftanın finali...

Kırmızı Oda Melek kimdir, hikayesi nedir? Kırmızı Oda Melek, Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Melek kimdir, hikayesi nedir? Kırmızı Oda Melek, Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber