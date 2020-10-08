'Gönül Dağı'nın yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Köprü Film’in üstlendiği 'Gönül Dağı'; yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıldı.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide; Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

'Gönül Dağı’nın ilk bölümü, 17 Ekim Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.