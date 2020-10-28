Gönüllere taht kurdu

KANAL D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizisi ‘Sadakatsiz’, izleyicinin gönlünde taht kurdu. Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde konuşulan proje, bu akşam dördüncü bölümüyle ekrana gelecek.

Geçtiğimiz hafta Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan karakterinin, “İki kadını da aynı anda seviyorum” sözleriyle gündeme damga vuran yapım, pek çok polemiği de beraberinde getirip, tartışmalara neden oldu. Bu sözleri köşe yazarları yazıp, televizyon programları masaya yatırdı. Sahne, toplumun pek çok kesiminde ses getirdi.