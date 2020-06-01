Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tatil nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi?
2018 yılında vizyona giren Türk yapımı Görevimiz Tatil 110 dakikalık komedi filmidir. Başrollerinde Demet Akbağ ve Zafer Algöz yer almaktadır. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaristliğini üstlendikleri filmin yönetmenliğini de Murat Şeker yapmıştır. Peki Görevimiz Tatil nerede çekildi?
Başrollerinde Zafer Algöz ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Görevimiz Tatil filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile puanları toplamıştı. Peki, Görevimiz Tatil filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler.
GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN KONUSU
Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.
OYUNDU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Demet Akbağ
Zafer Algöz
Deniz Altan
Ali Keçeli
Hakan Bilgin
Sarp Akkaya
Filiz Ahmet
Özlem Türkad
Ali Barkın Bürkan
Sinan Çalışkanoğlu
Hande Katipoğlu
Yılmaz Gruda
Anıl Tetik
Enis Arıkan
Onur Dilber
Elif Gezen
Alican Parlak
GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul’da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir’e doğru yol alındı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi’nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.