Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tatil nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi?

Başrollerinde Zafer Algöz ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Görevimiz Tatil filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile puanları toplamıştı. Peki, Görevimiz Tatil filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler.



GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN KONUSU

Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.

OYUNDU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Demet Akbağ

Zafer Algöz

Deniz Altan

Ali Keçeli

Hakan Bilgin

Sarp Akkaya

Filiz Ahmet

Özlem Türkad

Ali Barkın Bürkan

Sinan Çalışkanoğlu

Hande Katipoğlu

Yılmaz Gruda

Anıl Tetik

Enis Arıkan

Onur Dilber

Elif Gezen

Alican Parlak



GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?



Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul’da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir’e doğru yol alındı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi’nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.