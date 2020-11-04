Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu ve oyuncuları | Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi serinin kaçıncı filmi?

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi aynı zamanda serinin 6. filmi olarak öne çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda bu film ile özdezleşen Tom Cruise başrolde yer alıyor. Filmde Cruise'a Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg eşlik ediyor. İşte Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ HAKKINDA

Görevimiz Tehlike 6 (özgün adı: Mission: Impossible Fallout) Christopher McQuarrie tarafından yönetilen ve yazılmış ve J. J. Abrams, Bryan Burk, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger ve McQuarrie tarafından üretilen yakında çıkacak bir Amerikan casusluk filmi. Bu, 2015 filmi Görevimiz Tehlike 5'in devamı ve Mission: Impossible film serisinin altıncı filmidir. Film, Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Ving Rhames ve Simon Pegg'in rollerini üstleneceği ve Henry Cavill seriye katılmasıyla rollerini önceki filmlerden tekrar başlatıyor. Film, Paramount Pictures tarafından Temmuz 2018'de yayınlandı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ KONUSU

Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir. Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI

Tom Cruise - Ethan Hunt

Rebecca Ferguson Ilsa Faust

Ving Rhames - Luther Stickell

Simon Pegg - Benji Dunn

Alec Baldwin - Alan Hunley

Sean Harris - Solomon Lane

Vanessa Kirby

Henry Cavill

Sian Brooke