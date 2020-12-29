MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti
29.12.2020 - 10:22 |

Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti

Oyuncu Görkem Yeltan, kısıtlamanın olduğu gün evine giren hırsıza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi.

Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti
ABONE OL

Yazar ve oyuncu Görkem Yeltan, sokağa çıkma kısıtlamasında evine hırsız girdiğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslenen Yeltan, "Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" dedi.

Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti

Magazin Haberleri Bülteni (29 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Başkan Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

Başkan Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi

Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi

NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet