Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti

Yazar ve oyuncu Görkem Yeltan, sokağa çıkma kısıtlamasında evine hırsız girdiğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslenen Yeltan, "Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" dedi.