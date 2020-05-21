21.05.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Görkem’li bayram
Görkem Sevindik, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıyer Şubesi’nin organize ettiği yardımda muhtaç çocuklara, kıyafet ve ayakkabı dağıttı.
Görkem Sevindik, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıyer Şubesi’nin organize ettiği yardımda muhtaç çocuklara, kıyafet ve ayakkabı dağıttı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, bölgeyi sokak sokak gezen oyuncu, ihtiyacı olan kişilere yardımda bulundu.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.