Görkem’li bayram

Görkem Sevindik, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıyer Şubesi’nin organize ettiği yardımda muhtaç çocuklara, kıyafet ve ayakkabı dağıttı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, bölgeyi sokak sokak gezen oyuncu, ihtiyacı olan kişilere yardımda bulundu.