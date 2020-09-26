Görme engelliler için gönüllü koşu

Parıltı Derneği Başkanı Neşe Gönül, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyen gönüllülere çağrıda bulundu. 8 Kasım’da düzenlenecek 42. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu’nda görme engelli çocukların eğitimine destek olmak için online uygulamayla koşuya katılacaklarını belirten iş insanı, “Bireysel ve kurumsal karar sonucu, miniklerimizin geleceğine katkıda bulunmak isteyenler, parilti2003@hotmail.com adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilir” diye konuştu.