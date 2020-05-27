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27.05.2020 - 19:50 |

Görümce konusu filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Görümce filmi nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi?

Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece'nin başrolünde oynadığı Görümce filmi gelin ve görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi anlatıyor. Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı film bugün televizyonda yayınlanacak. Görümce’nin konusu ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki görümce konusu nedir, oyuncuları kimler?

Görümce konusu filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Görümce filmi nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi?
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Yalan Dünya dizisinde Nurhayat karakterini canlandıran Gupse Özay, Görümce filminin hem senaryosunu yazdı hem de filmde rol aldı. 2016 yılında vizyona giren film bugün ise televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki Görümce konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

GÖRÜMCE KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE OYUNCULARI

Gupse Özay

Buğra Gülsoy

Eda Ece

Zeynep Kankonde

Danilo Zanna

Dilşah Demir

İnci Pars

Özlem Öçalmaz

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