Göz kamaştıran zarafet

Türk mutfağının geleneksel tatlılarını bir asrı geçen zamandır başarıyla üreten Diyar Burma Tatlıları’nın yönetim kurulu üyelerinden Yücel Pabuçcu ve ailesi, yoğun iş temposunun ardından tatillerini Maxx Royal’da geçiriyor. İş insanının, şıklığı, zarafeti ve sosyal sorumluluk alanında yardımseverliğiyle tanınan eşi Gülnur Kalkan Pabuçcu, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle, sevdiklerine “İyi akşamlar” dedi. Üç çocuk annesi Gülnur Hanım, incecik fiziğiyle rekor beğeni topladı.