Grammy adaylığı, Dua Lipa'yı ağlattı

Dua Lipa, altı dalda Grammy adaylığını öğrendiği telefon konuşmasını yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

25 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında bu olup bitene bir türlü inanamadığını belirterek, "Kalbim deli gibi atıyor ve tamamen şoktayım" notunu yazdı.

Dua Lipa, kendisini ödüle aday gösteren Recording Academy'nin yanı sıra kendisinden sevgisini ve desteğini esirgemeyen hayranlarına da teşekkür etti.