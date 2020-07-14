Grant Imahara kimdir, kaç yaşındaydı? Grant Imahara neden öldü?

Grant Imahara kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Japon asıllı Amerikalı elektronik mühendisi ve aynı zamanda sunucu olan Grant Imahara'nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Grant Imahara'nın ölüm haberinin duyulmasının ardından kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü soruları gündeme geldi. Peki Grant Imahara kimdir?

GRANT IMAHARA KİMDİR?

Grant Masaru Imahara (doğum 23 Ekim, 1970) Japon asıllı Amerikalı elektronik mühendisi ve Televizyon sunucusu.Grant Imahara, Kari Byron,Tory Belleci,Jamie Hyneman ve Adam Savage ile MythBusters programının sunucularındandır.

Kariyeri

1970 yılında Japon asıllı bir ailenin çocuğu olarak Los Angeles'ta Dünyaya geldi Üniversitenin elektronik mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi.Aynı üniversitede Visual Effects uzmanlığı sertifikasınıda aldı.

Visual Effects uzmanı olarak Star Wars Episode (Serisi) Terminatör ve Matrix Revolutions filmlerinde çalışmıştır.Mühendislik kariyerindeki dönüş noktası dünyaca ünlü Energizer firmasının sembolü olarak tabir edilen Tavşan Robot 'u denenen 19 mühendisin ardından Imahara'nın kısa süre içerisinde robotun eksen problemini düzeltip belli bir eksene sokması onu Makina mühendisliği konusunda adı tanınır bir hale getirdi.Honda firmasının Dünyaca ünlü robotu Asimo'nun denetçi mühendislerinden biridir.Kendisinin ürettiği Imahara 1 ve Imahara 2 Robotları oldukça beğeni toplamıştır.

GRANT IMAHARA NEDEN ÖLDÜ?

Grant Imahara'nın ölüm nedenine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.