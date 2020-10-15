Güç birliği zamanı

Türk sigorta dünyasının önde gelen isimlerinden Hakkı Atasagun, geçtiğimiz günlerde NART’ın Büyük Projeler ve İş Geliştirme Başkanlığı görevini üstlendi. Bu mutlu günde, Levent Nart ve Denise Nart da vardı. Atasagun’un önderliğinde, şirket sahipleri ve CEO’ların bir araya gelerek kurduğu Friends grubu ise, bu akşam Tamirhane’de konser verecek.