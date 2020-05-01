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HaberlerMagazin Haberleri Gül Gölge: Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal!
01.05.2020 - 12:15 |

Gül Gölge: Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal!

Manken ve sunucu Gül Gölge, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım ile anneannesinin vefat ettiğini duyurdu.

Gül Gölge: Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal!

Gül Gölge, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak acısını takipçileriyle paylaştı. Gölge, anneannesinin fotoğrafının altına şu notu düştü:

"En sevdiğin, ezanlar okundu şimdi..Biliyordum bu mübarek günlerde gideceğini..Sen hastaneye yattın sonra ramazan geldi..Dedim ki tamam gidecek..Bu güzel günleri bekledi..Her şey istediğin gibi oldu bak..Çekmeden çektirmeden gideyim derdin hep..Seni hayatımda bir kez hastaneye götürdüm onda da çıkaramadım..Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal. Hoşça kal canım ananem ..Hoş çakal hep gülen yüzünle Gülümser kal.”    

Gül Gölge: Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal

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