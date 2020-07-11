Gülben Ergen: Kalbimden silinmeyeni Google'dan da sildirmem!

Gülben Ergen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"17 yaşımdayken abim vefat etti. Babam bu haberi anneme çok sert bir şekilde verdi. Aklıma geldikçe hâlâ içim çekiliyor. Eksikliğini çok hissediyorum. Keşke çocuklarım dayılarını tanısaydı. Beni bırakıp gitmesi taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı.

İkizlerin biri 1 kilo 100, diğeri 1 kilo 300 gram doğdu. Yaşamla ölüm arasında bir kelime varmış; entübe olmak. Çocukların birinin ilk 4 ay görüp görmediğini anlamadık. Akciğer ve kalpte de sorunları vardı. Bebekler aylarca, kalpleri durduğunda alarm veren bir yatakta yattı. Kalbimden sildiremediğim şeyleri Google’dan da sildirmem. Çocuklarıma, gördükleri her şeyi anlatırım.

Bana ‘annesini huzurevine koydu’ diyenler var. Annemin 3 evi var. Yılda iki kez Darüşşafaka’nın, Urla’daki bir dairesinde kalıyor. Annem geçenlerde diş doktoruna gitti, aracı gönderdim. Sonra öğrendim ki, minibüse binmiş.

Nedenini sordum, cevabı şu oldu: ‘Sensin huzurumu kaçıran, minibüs değil.’ Ben de ‘Bana bir şey olmaz’ diye konuşuyorum. Benim böyle bir annem var."