Gülben Ergen, 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oluyor

Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Menajerimi Ara'ya her hafta birbirinden farklı konukları ağırlamaya devam ediyor. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 23. bölümüne Gülben Ergen konuk olacak.

'Dadı' ve 'Hürrem Sultan' yapımlarından sonra bir dizide konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak olan ünlü isim, yeni şarkısı 'Seni Kırmışlar'ın tanıtımı için Ego Ajans'ın kapısını çalacak.

'Menajerimi Ara' dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Baraj Falay, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.