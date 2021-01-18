Gülben Ergen oğlu Atlas'ın yeni yaşını kutladı

Gülben Ergen, 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile evlenmişti. Bu evliliğinden üç oğlu olan şarkıcı, 2012'de ise Mustafa Erdoğan'dan boşanmıştı.

Ergen, bugün 14 yaşına giren oğlu Atlas'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı, oğluyla doğum anındaki bir karesini paylaşarak, "Karnımın üzerinde duran o makasa baktıkça, canımın neden kolay yanmadığını iyi biliyorum. İyi ki doğdun ilk göz ağrım Atlas'ım" notunu düştü.

Ergen'in paylaşımı büyük ilgi gördü, 1 saatte 35 bin beğeni aldı.