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HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen, sahte hesabından kendine yorum yaptı
13.08.2020 - 08:08 |

Gülben Ergen, sahte hesabından kendine yorum yaptı

'İnsanın kendiyle barışık olması mutluluğun şifresi’ notuyla bir tatil paylaşımı yapan Gülben Ergen, fotoğrafını paylaştıktan 6 saat sonra kendine “can kadın” diye yorum yaptı.

Gülben Ergen, sahte hesabından kendine yorum yaptı
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Her yıl objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu sene kendi bikinili halini kendisi paylaşarak şaşırttı. Karantina dönemini çocukları ve annesiyle geçiren 47 yaşındaki Gülben Ergen, yaza fit görünümüyle hızlı bir giriş yaptı.

'CAN KADIN'

Ergen, son olarak Instagram hesabından denizde çekildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafının altına ise "Can kadın" yazarak kendini etiketledi. Durumu fark eden takipçileri ise şarkıcıya yorum yağdırdı.

'FAKE HESAPTAN YAZACAKTIN SANIRIM'

Pek çok mesaj alan Gülben Ergen'e takipçileri, "Kendi kendine yazmışsın", "Fake hesaplardan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlarda bulundu.

Gülben Ergen, sahte hesabından kendine yorum yaptı

 

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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