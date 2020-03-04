Gülben Ergen'e açılan hakaret davasında karar!

Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından isim vermeden eski eşi Erhan Çelik’e ‘namussuz’ dediği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Hakim, Gülben Ergen’in ‘namus namus diye cinayet işleyenleri açıkça hedef aldığını, bu arada kendisinin de şiddete maruz kaldığına ilişkin ifadelere yer vermesinde şikayetçiyi küçük düşürmeye yönelik bir suç kastı bulunmadığını’ belirtti.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Gülben Ergen ile tarafların avukatları katıldı. Gülben Ergen savunmasında, sosyal medya hesabındaki paylaşımın namus cinayeti işleyenlere yönelik olduğunu belirterek, “Bundan başkaca pay çıkarılamaz, yani cinayet işleyenler bunu üstlenir. Emine Bulut cinayeti kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu için bende üç çocuk annesi olduğum için topluma karşı hassasiyetimi gösterir tivit attım. Ayrıca cinayeti işleyen kişinin fotoğrafını da paylaştım. Bende kadın şiddeti yaşamış biri olarak hassasiyet gösterdim. Benim şikayetçiyle bir sorunum yoktur. Benim sanık olarak bile yargılanmam bir mağduriyettir. Beraatimi istiyorum” dedi.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan hakim, sanık Gülben Ergen’in kadın cinayetini işleyen erkek şahısla ilgili yaptığı güncel yorumlarında namus diyerek kadın öldürme olgusuna karşı vicdani karşı koyma ifadelerini dile getirdiğini, şikayetçinin adını açıkça zikretmediğini, namus namus diye cinayet işleyenleri açıkça hedef aldığını, bu arada kendisinin de şiddete maruz kaldığına ilişkin ifadelere yer vermesinde şikayetçiyi küçük düşürmeye yönelik bir suç kastı olarak değerlendirilemeyeceğini, sanığın kendisinin mağduriyetini dile getirmesinde de bir hukuksuzluk bulunmadığını belirterek beraatine karar verdi.