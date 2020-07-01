Gülçin Ergül'den 'Hepsi' açıklaması

Gülçin Ergül, “Hepsi grubu üyeleri olarak barıştınız. Yeni bir şarkı yapar mısınız” sorusuna, “Grup olarak arkadaşlığımız devam ediyor ama belirttiğimiz gibi müzik anlamında herhangi bir çalışma yapmayacağız. Zaten herkes kendi hayatında, kendi başarısına ulaşmış durumda. Herkes birbirini destekliyor” cevabını verdi.

Ergül, Son dönemde müzik sektöründe tekdüze işlerin çıktığını ve insanların 90’lar şarkılarını dinlemekten bıktığını söyledi. Ayrıca müzik sektöründe rekabetin çok fazla olduğunu belirterek, "Eskiden ünlü olmak daha kolaydı. Artık başarıyı tıklama sayısıyla ölçmeye başladılar" dedi.

Evlilikle ilgili ise ünlü şarkıcı, “Şu an evlenmek gibi bir kararım yok, zaten bir adayım da yok. O yüzden aday yokken de böyle bir şey konuşmama gerek yok” açıklamasını yaptı.