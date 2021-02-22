Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karaya'nın mesleği nedir, nereli?

Son günlerde imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses genç sevgilisiyle yollara düştü. İbrahim Tatlıses’le aşk yaşayan Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında paylaştı. Takipçiler ise Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına cevap aramaya başladı. Aynı zamanda Gülçin Karakaya'nın mesleği de merak konusu oldu.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülçin Karakaya'nın, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sonrasında ortaya çıkan bu iddia Gülçin Karakaya hakkında araştırmalara neden oldu. 68 yaşında olan İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen Gülçin Karakaya ise 25 yaşında.

Tatlıses’in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya’yı, eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi.