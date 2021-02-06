Gülden Karaböcek kimdir, kaç yaşında? Gülden Karaböcek şarkıları - filmleri

6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı STAR TV'de yayınlanan İBO Show konukları arasında bulunan Gülden Karaböcek'in hayatına dair bilinenleri haberimize ekledik. Bir döneme şarkıları ve filmleriyle damga vurmuş isimler arasında yer alan Gülden Karaböcek'in biyografisi haberimizin devamında...

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

4 Kasım 1953'de Ankara'da doğan Gülden Karaböcek, Türk fantezi, arabesk şarkıcısı.

İLK YILLARI

Arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazanmıştır. Orijinal adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu: "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin Türkçe sözlüsü Dur Bırakma Beni adlı şarkıda Gülden Karaböcek'e vokalde Nilüfer ve Füsun Önal eşlik eder. Gülden Karaböcek, o dönem Onno Tunç, Norayr Demirci, Esin Engin, Süheyl Denizci Orkestrası gibi başarılı müzisyenlerle birlikte çalıştı.

Gülden Karaböcek, 70'li yılların ilk yarısında Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Mevlüt İhsani gibi ozanların eserlerini başarıyla seslendirir. Arif Sağ, Selahattin Bölük, Yücel Paşmakçı, Bedir Çağlayan gibi Türk Halk Müziği'nin duayenleriye çalışan Gülden Karaböcek bu dönemde Aşık Veysel'den "Derdimi Dökersem Derin Dereye", Aşık Mahzuni Şerif'ten "Mehmet Emmi", "Dumanlı Dumanlı", "Nem Kaldı", "Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın", "İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım ve "Yalancısın", Sabahattin Ali'den "Aldırma Gönül", Ali Ercan'dan "Adaletin Bu mu Dünya", Neşet Ertaş'tan "Gönül Dağı" ve "Sarmaşık Güllere Dolandım", Aşık Mevlüt İhsani'den "Oy Beni Beni" ve "Oy Bende Yare Bende", Selahattin Bölük'ten "Gel Bari Bari", Pir Sultan Abdal'dan "Dostum Dostum", Aşık Ali İzzet Özkan'dan "Şu Sazıma Bir Düzen Ver" gibi eserleri seslendirir. Karaböcek'in bu dönem Şah Plak'tan yayınlanan çalışmaları Anadolu Pop-Folk olarak adlandırılmakla birlikte bazıları Progressive rock ve funky öğeler de içerir.

GÜLDEN KARABÖCEK ŞARKILARI

45'likler



Yazılanlar Gelir Başa / Garip Kaldım (1968) [61]

Hayat Defteri / Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye / Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya / Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm / Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe / Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma / Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp / Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım / Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye / Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım / Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni / Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili / Şaka (1973)

Ahu Gözlüm / Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı / Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver / Gitme Durnam (1974)

Yalancısın / Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle / Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri / Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme / Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı / Sevmek Nedir Ki (1978)

Albümler

Anadolu'nun Bağrından (1975)

Gülden Karaböcek (1975)

Gülden Karaböcek 2 (1975)

Dostum (1977)

Gülden Karaböcek 3 (1977)

Dilek Taşı (1978)

Müzik ve Ben (1979)

Çeşme (1981)

Gülden Fırtınası (1982)

Dertlerin Kadını (1982)

Yalan Almanya (1983)

Gülden'in Dünyası (1983)

Dünyadan Zevk Almıyorum (1984)

Yalvarmıyorum (1984)

Ağlıyorsam Yaşıyorum (1984)

Sev Yeter (1984)

Öyle Yalnız Kaldım Ki (1984)

Duyar Mısın Feryadımı (1985)

Aşığım Seviyorum (1986)

Adaletin Bu mu Dünya (1987)

Hasret Pınarı (1987)

Bir Mucize Allahım (1987)

Zirvede On Yıl/Bestelerim (1988)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Hatıralar Silinir Mi? (1989)

Hayatımın Şarkıları (1989)

Gençliğim Kayboldu (1989)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Suçlumuyum (1989)

Hatıran Yeter (1990)

Anılar Bana Yeter (1990)

Ara Beni Mutluluk (1990)

Sevda Gözlüm (1990)

Aşk Şiirleriyle Hasret Pınarı Var (1991)

İkimizde Sevmiştik (1991)

Sabrımın Bedelisin (1992)

Kısmetse Olur (1992)

Hayrını Gör (1993)

Kırgınım Anılara (1993)

Yalanmıydı (1994)

Sevenlerin Duası (1994)

Senin İçin (1995)

Silemem (1997)

Sen Bana Yetersin (1997)

Güldence (2001)

Hatıran Yeter/Güneş Topla Benim İçin (2010)

Bir Mucize Allahım / Konuşsana Bir Tanem (2011)

Senin Olsun (2012)

Maziden Kalanlar (2018)

1971/1973 Orijinal Kayıtlar & Remixler (2018)



FİLMLERİ



Dilek Taşı

Duyar mısın Feryadımı

Hasretinle Yaşanmıyor

Kenar Mahalle

Sevsen Ne Olurdu

Ağlıyorsam Yaşıyorum