'Güldür Güldür Show' sezonu açıyor

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Yeni sezonun ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de olacak.

İşte renkli skeçlerden konu başlıkları:

Corona virüs hakkında halkın nabzını ölçmek isteyen Bilal neler öğrenecek? Halk koronadan korunmak için ne gibi önlemler almış olabilir?

Gelinler Yarışıyor programında neler oluyor? Sunucu Feridun ve gelinler arasında ne gibi sıkıntılar yaşandı? Mehtap gelinin evine konuk olan diğer yarışmacılar ne gibi eleştirilerde bulundular? Mehtap gelinin överek bitiremediği eşi aslında nasıl biri?

Emekliliğine az kalmış olan polis memuru Bilal’in yeni ortağı Mesut, Bilal’e ne gibi zorluklar yaşatıyor? Verilen gizli görevde Bilal’i kızdıran olay ne oldu? Mesut ve Bilal verilen gizli görevi başarıyla tamamlayabilecek mi?

Tayfur’un Burcuyla ilişkisi nasıl gidiyor? Fikri nasıl bir yanlış anlaşmaya neden olacak? Çiftimiz bu zorlukları aşabilecek mi?

Gelecekten gelen kişilerin Fikri’ye gelme sebepleri nedir? Galaksiyi kurtaracak olan seçilmiş kişi Fikri olabilir mi? Gelecekteki robot istilasını seçilmiş kişi Fikri mi durduracak? Peki evlerine davetsiz gelen misafirlere anne Naime nasıl tepki gösterecek?

İlk buluşma için Leman, İsmail’i neden müzeye çağırmış olabilir? Leman’ın belalısı İbrahim’in de müzeye gelmesine İsmail nasıl bir çözüm bulacak? İsmail’in bulduğu çözüm gerçekten sorunları çözebilecek mi?

Genç şarkıcı Ozan’ın albümüne yatırım yapmayı düşünen zengin çift Burcu ve Cemal şarkıları beğenecekler mi? Ozan’ın hazırladıkları şarkılara müzik stüdyosu sahibi Feridun’un tepkisi ne oldu?