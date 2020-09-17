Gülen Gözler ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncu kadrosu

Gülen Gözler filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yer alan Gülen Gözler filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez yer alıyor. Peki Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?



GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI



Gülen Gözler filminin başrollerinde Itır Esen, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Ahmet Arman, Ahmet Sezerel, İhsan Yüce, yer alıyor.



GÜLEN GÖZLER KONUSU



Filmde Yaşar Usta karakterine hayat veren Münir Özkul, İstanbul'da karısı ve beş kızı ile birlikte yaşamaktadır. Yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen çok çalışıp evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Bir taraftan da beş kızına gelen damat adaylarını değerlendirip onların bir yuva kurmasını sağlamak ve bir nebze olsun rahatlamak istemektedir.