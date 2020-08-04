Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu’nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Yiğit, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Güler Dormen Yiğit, dün Edirnekapı Şehitliği Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Haldun Dormen, "Çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Bizim tiyatromuzun kostümlerini de hazırlardı. Kalıtsal bir rahatsızlığı yoktu. Bazı zamanlar başı dönermiş. Allah’ın takdiri, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Törene Göksel Kortay, Suna Keskin, Füsun-Hakan Altıner, Ayşe Arman-Ömer Dormen ve Gülden Büyükuçak da katıldı. Ömer Dormen’in ilk eşinden olan kızı Yasemin, Ayşe Arman’a sarılarak gözyaşı döktü.