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05.02.2021 - 09:28 |

Güler Işık: İki canlıydım, beni öldürmeye kalktı

Türkücü Güler Işık, 14 yaşındayken evden kaçarak evlendiğini ve kâbus dolu günler yaşadığını söyledi.

Güler Işık: İki canlıydım, beni öldürmeye kalktı
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Güler Işık, UçanKuş TV’de yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programında acılarla dolu hayat hikâyesini anlattı.

Fakirlikten kurtulmak için 14 yaşında kaçarak evlendiğini belirten Işık, kâbus dolu günler yaşadığını söyledi. 54 yaşındaki şarkıcı, "Kayınvalidem beni hiç istemedi. İki canlıydım, beni öldürmeye kalktı. Maraş’a gittik eşimle, orada sahneye çıkmaya başladım. Eşim bir keresinde beni sabaha kadar dövdü. Neymiş, sahnede birine samimi davranmışım. Bir gün komşumdayken evde tüpü açık bırakıp gitmiş, eve gaz dolsun diye. Çakmak çaksam öleceğim. Beni zehirlemeye bile çalıştı. Bir keresinde de eve giremeyeyim diye kapı kollarına elektrik bağlamıştı" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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