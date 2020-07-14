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14.07.2020 - 10:39 |

Güliz Ayla'dan yeni direk dansı fotoğrafı

Şarkıcı Güliz Ayla sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı direk dansı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güliz Ayla'dan yeni direk dansı fotoğrafı
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Son zamanlarda müziğinden çok yaptığı direk danslarıyla gündemde olan şarkıcı Güliz Ayla, bir süredir direk dansı performansı sergilemiyordu. Uzun süre sonra ilk kez direği ile ilgili paylaşım yapan Ayla’nın fotoğrafına beğeni yağdı. Güliz Ayla'nın cesur paylaşımı hayranlarından ilgi gördü.

Ayla daha önce kendisine gelen eleştirilere şöyle tepki göstermişti:  "Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. Çıplak da atarım, istediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez, o işin yapılışı da öyle yani. Herkes kendi kirli aklına baksın. Direk dansı en büyük hobim, evimin ortasına direk yaptırdım."

Güliz Ayladan yeni direk dansı fotoğrafı

 

Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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