Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değilim, terziyim!

Simge Sağın, geçtiğimiz gün ilk kez Harbiye'de konser verdi. Gülşah Saraçoğlu imzalı iki elbiseyle sahneye çıkan Simge'nin karışık renkli, mayo formunda olan kostümü sosyal medyada olay yarattı.

Kostümün, Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kıyafetin aynısı olduğu ortaya çıktı. Thalia’nın tasarımcısı Alejandro Fajardo, sosyal medya hesabından ‘İkisi de beni engelledi’ açıklamasını yaparken Saraçoğlu, hakkında çıkan haberlere sessiz kalmadı.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Saraçoğlu, "Harbiye konserinin olduğu gece, güya ‘Kostümü ben tasarladım’ diye röportaj vermişim. Böyle bir röportaj vermedim. Ben tasarımcı değilim, çok iyi bir terziyim. Dolayısıyla ben tasarlamıyorum. Atölyelerimizde moda mecmuaları vardır, gelir oradan kıyafet seçerler, biz de dikeriz. Konserden bir hafta önce de Simge, bana fotoğrafla geldi, ‘Ben bunu çok beğendim’ dedi. Ben de diktim" dedi.