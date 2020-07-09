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09.07.2020 - 11:29 |

Gülse Birsel'den Zeki Müren göndermesi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem tatil sezonunu açtığını duyurdu hem de Zeki Müren göndermesi yaptı.

Gülse Birsel'den Zeki Müren göndermesi
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Gülse Birsel, tatil sezonunu açtı. Deniz kenarında çektiği bir selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan Birsel, bu karenin altına Zeki Müren’in yıllar önce Ege’yi ziyaretinde elinde tuttuğu ‘Canım Ege’me Saygımla Geldim’ yazılı pankartına göndermede bulunarak, "Canım Ege'me saygımla geldim. Ve gerçekten kendime geldim” notunu yazdı.

Gülse Birselden Zeki Müren göndermesi

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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