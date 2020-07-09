Gülse Birsel'den Zeki Müren göndermesi

Gülse Birsel, tatil sezonunu açtı. Deniz kenarında çektiği bir selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan Birsel, bu karenin altına Zeki Müren’in yıllar önce Ege’yi ziyaretinde elinde tuttuğu ‘Canım Ege’me Saygımla Geldim’ yazılı pankartına göndermede bulunarak, "Canım Ege'me saygımla geldim. Ve gerçekten kendime geldim” notunu yazdı.