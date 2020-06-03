Gülşen’den karantina tasarımı

Eşi Ozan Çolakoğlu ve çocuğuyla birlikte karantina günlerini geçiren şarkıcı Gülşen, bu süre zarfında yeni projeleri için çalışmayı sürdürmeyi tercih etmiş ve buna dair paylaşımlarda bulunmuştu. Gülşen’in hesabından yaptığı son paylaşım ise onun ihtişamlı sahne kostümlerini hatırlayan takipçileri için son derece ilginç oldu.

Üzerine ‘ben yaptım’ notunu düştüğü havludan yaptığı bir kıyafet ile selfie çeken Gülşen, bu kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.